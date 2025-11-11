Démolition à Casablanca: mobilisation sécuritaire dans l’ancienne médina

Les autorités de Casablanca ont entamé, ce mardi matin, l’évacuation des habitants du plus ancien bidonville situé dans l’ancienne médina, en vue de démarrer les opérations de démolition.

Un important dispositif sécuritaire a été déployé sur place, mobilisant les services de police, les autorités locales et les forces publiques afin d’assurer le bon déroulement et la sécurité de cette opération.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une campagne de grande envergure menée depuis plusieurs semaines par les autorités casablancaises pour libérer le domaine public et éradiquer les constructions anarchiques. D’ailleurs, plusieurs restaurants situés sur la corniche d’Aïn Diab ont déjà été démolis dans le cadre de cette opération.

