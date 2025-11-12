Sport

Lions de l’Atlas : Omar El Hilali réagit à sa non-convocation

Rédaction N12 novembre 2025 - 12:50

Omar El Hilali, le joueur marocain de l’Espanyol Barcelone, a réagi à sa non-convocation par Walid Regragui pour les prochains matchs amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda.

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol Sport, le latéral droit a déclaré qu’il acceptait pleinement la décision du sélectionneur, soulignant qu’il « continuera à travailler dur au sein de son club pour regagner sa place chez les Lions de l’Atlas ».

Et d’ajouter que la régularité et la performance en club constituent « la clé » pour espérer retrouver la sélection nationale.

L’absence du joueur dans la dernière liste de Regragui a surpris plusieurs observateurs, d’autant plus qu’Achraf Hakimi, titulaire habituel au poste de latéral droit, est blessé. Le sélectionneur national a en effet choisi de replacer Noussair Mazraoui sur le flanc droit et d’appeler Mohamed Chibi, écartant ainsi El Hilali malgré ses bonnes performances avec l’Espanyol.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Rédaction N12 novembre 2025 - 12:50


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page