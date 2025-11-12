Lions de l’Atlas : Omar El Hilali réagit à sa non-convocation

Omar El Hilali, le joueur marocain de l’Espanyol Barcelone, a réagi à sa non-convocation par Walid Regragui pour les prochains matchs amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda.

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol Sport, le latéral droit a déclaré qu’il acceptait pleinement la décision du sélectionneur, soulignant qu’il « continuera à travailler dur au sein de son club pour regagner sa place chez les Lions de l’Atlas ».

Et d’ajouter que la régularité et la performance en club constituent « la clé » pour espérer retrouver la sélection nationale.

L’absence du joueur dans la dernière liste de Regragui a surpris plusieurs observateurs, d’autant plus qu’Achraf Hakimi, titulaire habituel au poste de latéral droit, est blessé. Le sélectionneur national a en effet choisi de replacer Noussair Mazraoui sur le flanc droit et d’appeler Mohamed Chibi, écartant ainsi El Hilali malgré ses bonnes performances avec l’Espanyol.

