La sélection marocaine A’ bat Djibouti (6-0) en amical

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine A’ de football a battu l’équipe de Djibouti sur le score de 6 buts à 0, samedi au stade municipal de Kénitra en match amical.

Les buts des Lions de l’Atlas ont été marqués par Tarik Tissoudali, auteur d’un triplé (17è, 23è, 50è), Youssef Mehri (41è), Marouane Saadane (60è) et Rabie Hrimat (70è).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs du Onze national pour la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2025, prévue du 1er au 18 décembre prochain.

Les protégés de Tarik Sektioui évolueront dans le groupe B aux côtés de l’Arabie Saoudite et des vainqueurs des rencontres qui doivent opposer Oman à la Somalie, et le Yémen aux Comores, le 26 courant à Doha.