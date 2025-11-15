Les supporters lancent un appel à Walid Regragui concernant Hakim Ziyech

Plusieurs supporters marocains trouvent que le rendement de certains joueurs de la sélection nationale est faible même s’ils évoluent dans de grands clubs, à l’image d’Ibrahim Diaz.

Selon une source contactée par Le Site info, à l’issue du match Maroc–Mozambique disputé vendredi, de nombreux fans ont scandé le nom de Hakim Ziyech, estimant que le joueur mérite de réintégrer l’équipe nationale, à l’instar de Romain Saïss.

Un nombre important de fans indiquent que la sélection ne dispose toujours pas d’un profil capable de compenser son absence, un manque jugé visible dans l’animation offensive.

Rappelons que la sélection nationale s’est imposée par 1 but à 0 face au Mozambique, en match amical disputé, vendredi soir, au Grand Stade de Tanger. L’unique but de la rencontre a été inscrit par le milieu Azzedine Ounahi à la 7e minute de la première mi-temps, sous les yeux de quelque 61.000 spectateurs qui remplissaient le Grand Stade.

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a misé sur son onze habituel à l’exception de quelques absences dues à des blessures. Yassine Bounou a gardé les cages, tandis que Ghanem Saïss, Noussair Mazraoui, Jawad El Yamiq et Anass Salah-Eddine ont formé la ligne défensive. Au milieu de terrain, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi et Neil El Aynaoui se sont alignés, alors que la ligne d’attaque a été assurée par Abdessamad Ezzalzouli, Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi.

NM.