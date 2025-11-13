Pour quand les débuts de Ziyech sous le maillot du Wydad ?

Les supporters du Wydad de Casablanca, ainsi que les amateurs du football national, attendent avec impatience les débuts du joueur marocain Hakim Ziyech sous les couleurs des Rouges.

Les fans espèrent voir Ziyech disputer son premier match officiel avec le Wydad, lui qui n’a pas encore pu participer aux précédentes rencontres, en raison de l’ouverture tardive du mercato hivernal et de la nécessité d’obtenir l’autorisation officielle pour son inscription sur la liste du club.

Selon un large consensus parmi les sources médiatiques, le premier match de Ziyech avec le Wydad devrait avoir lieu face à l’AS FAR de Rabat, après la trêve liée à la Coupe d’Afrique des Nations, dans le cadre de la 9e journée du championnat national.

Recruté par le Wydad dans le cadre d’un transfert libre, Ziyech a déjà été présenté aux supporters, mais n’a pas encore eu l’occasion de jouer avec l’équipe. Pour l’heure, il se contente de participer aux entraînements collectifs aux côtés de ses nouveaux coéquipiers.