Tennis: Jannik Sinner en finale du Masters ATP

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 novembre 2025 - 18:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Le N.2 mondial Jannik Sinner s’est qualifié pour la troisième année consécutive pour la finale du Masters ATP en battant l’Australien Alex De Minaur (7e), samedi à Turin.

L’Italien, vainqueur il y a un an, s’est imposé 7-5, 6-2 et a signé sa 30e victoire consécutive sur dur indoor, sa surface de prédilection.

En finale dimanche, Sinner affrontera son grand rival espagnol Carlos Alcaraz, N.1 mondial, ou le Canadien Felix Auger-Aliassime (8e), opposés dans la seconde demi-finale.


