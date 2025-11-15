Sport
Tennis: Jannik Sinner en finale du Masters ATP
Par LeSiteinfo avec MAP
Le N.2 mondial Jannik Sinner s’est qualifié pour la troisième année consécutive pour la finale du Masters ATP en battant l’Australien Alex De Minaur (7e), samedi à Turin.
L’Italien, vainqueur il y a un an, s’est imposé 7-5, 6-2 et a signé sa 30e victoire consécutive sur dur indoor, sa surface de prédilection.
En finale dimanche, Sinner affrontera son grand rival espagnol Carlos Alcaraz, N.1 mondial, ou le Canadien Felix Auger-Aliassime (8e), opposés dans la seconde demi-finale.