Baccalauréat 2026 : candidats libres, ceci vous concerne

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé l’ouverture des inscriptions aux examens du baccalauréat, session 2026, pour les candidats scolarisés et libres.

Dans un communiqué, le ministère précise que les inscriptions des candidats libres devront être effectuées exclusivement en ligne, via le portail officiel du ministère, à partir de ce lundi 10 novembre et jusqu’au 10 décembre prochain.

Concernant les élèves inscrits en deuxième année du cycle du baccalauréat, les dates et modalités de dépôt de leurs candidatures seront communiquées ultérieurement sur la même plateforme.

Le ministère souligne par ailleurs que l’ensemble des procédures liées aux candidatures, qu’elles concernent les candidats libres ou scolarisés, ont été entièrement numérisées, dans le cadre des efforts visant à moderniser et simplifier les services administratifs.

N.M.