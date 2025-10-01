Maroc-Brésil: où et quand voir le match ? (Mondial U20)

Par LeSiteinfo avec MAP

Après sa bonne entrée en lice face au favori du groupe, l’Espagne, la sélection marocaine affrontera son homologue brésilienne ce jeudi dans le choc du groupe C du Mondial U20 qui se tient au Chili, avec en ligne de mire les trois points de la victoire qui permettraient aux Lionceaux de l’Atlas de continuer sur leur lancée.

Auréolés après leur succès convainquant face à La Roja (2-0), les Hommes de Mohamed Ouahbi disputeront ce match avec un moral au beau fixe et une détermination à mettre à genou le quintuple champion du Monde de la catégorie afin de démontrer que leur victoire lors de leur première sortie n’a pas été un pur hasard.

Le match entre le Maroc et le Brésil constitue ainsi un test sérieux pour les Lionceaux de l’Atlas qui tenteront de signer un résultat positif afin de se hisser en huitièmes de finale.

« L’équipe nationale veut aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous avons la confiance et le potentiel nécessaires pour affronter le reste de la compétition, mais nous devons avoir les pieds sur terre et rester humbles », avait déclaré Ouahbi à la presse après le match contre l’Espagne.

« Nous n’avons pas peur des adversaires de taille comme l’Espagne ou le Brésil et nous voulons vivre ces matchs. Notre objectif est de gagner toutes les rencontres », avait-il soutenu.

Dans l’autre camp, l’équipe auriverde, qui a été acculée au partage des points lors de la première journée après son nul face au Mexique (2-2), sera dos au mur et essayera de sortir victorieuse de cette confrontation alléchante.

Les coéquipiers de Gessime Yassine sont avertis, les Brésiliens disposent d’une attaque de feu, qui a signé 75 offensives face au Mexique, mais la défense marocaine, conduite par Ismael Baouf et Smail Bakhty, dispose de tous les moyens afin de sortir indemne de cette rencontre.

Le coup d’envoi de la rencontre Maroc-Brésil sera donné à minuit (GMT+1). Elle sera retransmise sur Arryadia TNT et l’application officielle de la FIFA.

La Seleçao avait déjà remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 1983, 1985, 1993, 2003 et 2011. Elle a été vice-championne à quatre reprises, en 1991, 1995, 2009 et 2015.

Les sélections marocaine et brésilienne U20 s’étaient affrontées une seule fois au Mondial de cette catégorie, en match de classement de l’édition 2005 aux Pays-bas. Le match s’était soldé par une victoire brésilienne 2 à 1.

L’autre match de ce groupe, opposera l’Espagne au Mexique, ce mercredi (21h00 GMT+1).

S.L