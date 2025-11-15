Les Lions de l’Atlas en grande forme avant la CAN

Par LeSiteinfo avec MAP

Avec sa victoire, vendredi, contre le Mozambique (1-0), le Maroc disputera la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en grande forme, écrit le quotidien français « Ouest France ».

Dans un article publié, samedi, vantant les prouesses des Lions de l’Atlas, le journal français indique que cette victoire contre les Mozambicains est un 17e succès de rang des Marocains qui améliorent encore leur record mondial de victoires consécutives pour une sélection nationale.

Forcément, ajoute le quotidien régional français, « cette impressionnante série place les Marocains en grands favoris de la CAN (21 décembre – 18 janvier), d’autant plus qu’ils évolueront à domicile ».

Pour rappel, les Lions de l’Atlas s’étaient emparés du record de victoires consécutives après leur succès (1-0) contre le Congo en octobre dernier.

Le précédent était détenu par l’Espagne avec 15 victoires de rang entre 2008 et 2009.

Et d’ajouter que le Maroc aura prochainement l’opportunité d’améliorer sa série ce mardi 18 novembre (20 h) en cas de victoire contre l’Ouganda.

S.L.