Météo Maroc : temps nuageux avec pluies ce dimanche 16 novembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 16 novembre 2025.

– Temps passagèrement nuageux avec pluies par endroits sur les régions nord et centre, les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest, et la rive Méditerranéenne.

– Rafales de vent assez fortes sur le Rif, le Moyen Atlas et l’Oriental avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas, le Rif, les Hauts Plateaux Orientaux et le Sud-Est, de 19/23°C sur l’extrême sud des Provinces Sahariennes, et de 11/18°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère hausse sur le Sud-Est et le Sud du Royaume et en baisse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée au Sud.