Lutte contre le terrorisme : la France salue la coopération « essentielle » avec le le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le directeur général de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) en France, Nicolas Lerner, a salué la coopération exemplaire entre la France et le Maroc dans la lutte contre le terrorisme.

Dans un entretien accordé au quotidien Le Figaro, à l’occasion du dixième anniversaire des attentats de Paris, Lerner a décrit les services de sécurité marocains comme « des partenaires extrêmement efficaces, précieux et essentiels » dans la lutte antiterroriste.

Selon le responsable français, la menace terroriste est aujourd’hui plus présente que jamais en raison de sa nature évolutive. Il a expliqué qu’entre 2013 et 2018, les organisations terroristes étaient structurées, hiérarchisées et centralisées. « Aujourd’hui, nous faisons face à l’étranger à des entités terroristes fragmentées et à des porteurs de projets plus isolés, donc plus difficiles à détecter », a-t-il précisé.

Dans ce contexte, il a exprimé son inquiétude concernant la situation au Sahel, où des groupes terroristes opèrent sur une large partie de cet espace sous-régional.

Il a indiqué que cette situation menace directement la stabilité des pays du Sahel, et pèse également sur les frontières de plusieurs États voisins, amis et partenaires de la France, qui font face à une expansion du danger vers le sud et l’ouest.

Lerner a également souligné que le départ de jihadistes venant du Maghreb pour rejoindre des organisations terroristes constitue un sujet de préoccupation.