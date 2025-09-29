Hakim Ziyech sur les tablettes d’un club italien

Plusieurs rumeurs ont circulé ce lundi selon lesquelles Genoa pourrait s’attacher les services de Hakim Ziyech.

Selon le site “Chiamarsi Bomber”, l’opération reste envisageable puisque le joueur marocain est disponible immédiatement. Il a en effet la possibilité de s’engager avec une équipe en dehors de la période de transferts puisqu’il est actuellement libre.

Le site précise qu’en plus de sa qualité technique, l’international marocain apporterait une expérience précieuse au club italien et l’aidera à atteindre ses objectifs cette saison.

Rappelons que Ziyech, dont la valeur marchande est estimée à environ 4,5 millions d’euros, a récemment été associé à l’Ajax Amsterdam et au PSV Eindhoven, sans qu’aucune décision n’ait encore été prise quant à sa prochaine destination.

N.M.