Le RCA offre de nouvelles activités aux jeunes de Casablanca

Un terrain de basket extérieur géré par le Raja Club de Casablanca, l’un des plus grands clubs communautaires du Maroc, vient d’être rénové, offrant aux jeunes des communautés environnantes de nouveaux espaces de pratique sportive.

Cette rénovation s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la NBA (National Basket Association) à construire 1 000 terrains en Afrique au cours de la prochaine décennie ainsi que de celui du groupe AFD à investir 500 millions d’euros dans le sport pour le développement durable entre 2021 et 2030. Elle s’inscrit également dans la continuité du travail déjà accompli par NBA Africa et l’Agence française de développement (AFD) au Maroc, notamment à travers le programme « Basketball Experience » qui a permis de sensibiliser plus de 30 000 enfants aux compétences de vie par la pratique sportive ainsi que d’autres programmes destinés aux jeunes à travers le pays.

« Basketball Experience » est un projet de développement destiné aux jeunes. Il comprend des séances hebdomadaires de basket-ball et d’apprentissage de compétences essentielles dans la vie quotidienne, afin de sensibiliser les bénéficiaires à l’importance de la santé physique et mentale.

Dans son discours, le représentant de l’AFD a rappelé que le basket est une discipline montante dans le Royaume ; la sélection nationale de basketball a remporté, en Angola, l' »AfroCan 2023″ ; en 2025 , le Maroc a accueilli pour la première fois la Basket Association League, Il a formulé le vœu que ce terrain permette d’identifier des joueurs prometteurs, les champions de demain, tout en soulignant l’importance de l’entretien de ce terrain, un bien commun qui devrait rester praticable plusieurs années.

La cérémonie d’inauguration a eu lieu en présence de jeunes du quartier, d’Abdeslam MILI, Directeur du sport scolaire du ministère de l’Education nationale, Mohamed Gliouine, Président du Conseil de l’arrondissement Al Fida, Abdelwahid Jebrane, Président du Raja Basketball Club, Bertrand Poche, Directeur adjoint de l’AFD au Maroc et Kita Matungulu, Directeur des opérations basketball de NBA Africa .