Stade Larbi Zaouli : bonne nouvelle pour le Wydad et le Raja

La pelouse du stade Larbi Zaouli va subir des travaux de réfection dans les prochains jours, en prévision du match opposant le Wydad de Casablanca au club kényan Nairobi United, prévu entre le 21 et le 23 novembre dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine.

Très sollicitée ces dernières semaines, la pelouse du stade a visiblement souffert, comme en témoigne son état lors de la rencontre ayant opposé, samedi dernier, l’équipe féminine du WAC à Hilal Témara. Des taches jaunâtres sont apparues sur plusieurs zones du terrain, tandis que le ballon ne circulait plus de manière fluide.

Les responsables du stade profitent ainsi de la trêve internationale pour remettre la pelouse en état avant le rendez-vous continental. Cette période de pause s’étendra sur plusieurs semaines, en raison de la tenue de la Coupe arabe des nations, du 1er au 18 décembre au Qatar, puis de la Coupe d’Afrique des nations, organisée au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.

R.Z.