Mondial 2030: le président de la FIFA félicite le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, s’est félicité, jeudi à New York, de l’état d’avancement des différents projets et actions programmés au Maroc en perspective du Mondial 2030 que le Royaume co-organise avec l’Espagne et le Portugal.

« Je tiens à féliciter Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc et le gouvernement pour ces réalisations qui vont nous amener à une Coupe du Monde historique, celle du Centenaire », a déclaré à la presse Infantino à l’issue d’une réunion tenue à sa demande sur les préparatifs à cette compétition mondiale, en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et du ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Range.

Le président de la FIFA a, par la même, rappelé sa récente visite au Maroc, où il s’est rendu notamment au Grand Stade de Tanger et au « magnifique » Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, soulignant que les travaux « vont bon train et avancent, non seulement au niveau des stades, mais aussi en termes d’infrastructures ».

« Tout est presque prêt. On peut presque déjà organiser la Coupe du Monde”, s’est-il réjoui, tout en se félicitant des excellentes relations de coopération entre la FIFA et le Maroc.

Infantino a, par ailleurs, indiqué que cette réunion, qui s’est déroulée au bureau de la FIFA dans la Trump Tower de New York, a été l’occasion d’évoquer les prochaines étapes du processus de co-organisation de la Coupe du Monde 2030, ajoutant que des discussions avec les gouvernements et les fédérations des pays organisateurs sont prévues dans le cadre de ce processus, outre des visites aux villes hôtes du Mondial.

S.l