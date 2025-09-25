Raja : Jawad Ziyat revient sur le licenciement de Lassaad Chabbi

Jawad Ziyat, président du Raja de Casablanca, a démenti que l’entraîneur tunisien Lassaad Chabbi ait refusé de résilier son contrat avec le club, précisant qu’il avait perçu l’intégralité de ses indemnités prévues dans son contrat.

Dans une déclaration exclusive au Site Info, Ziyat a affirmé que toutes les rumeurs faisant état d’un litige juridique après l’arrivée du nouvel entraîneur sud-africain Fadlu Davids, et du refus de Chabbi de rompre son engagement avec le club, sont infondées.

« La séparation avec Chabbi s’est faite en toute sérénité et sans aucun problème. Nous avons engagé un nouvel entraîneur dans le strict respect de la loi, et il est impensable pour une institution comme le Raja de commettre de telles erreurs», a souligné le président du Raja.

Il a également exprimé son étonnement face à la propagation de fausses informations laissant entendre que le Raja se trouvait dans une impasse juridique ou que Chabbi avait refusé de rompre son contrat, insistant sur le fait que les affaires du club sont gérées de manière professionnelle.

Ziyat a précisé que Chabbi a touché toutes ses indemnités et que l’actuel comité directeur du Raja œuvre à tourner la page des litiges qui n’ont cessé de peser sur le club et d’alourdir sa gestion.

Par ailleurs, le Raja a mis fin aux contrats des autres membres du staff technique ayant accompagné Chabbi, à l’exception d’Hicham Aboucherouane, qui intégrera l’équipe technique du nouvel entraîneur, Fadlu Davids.