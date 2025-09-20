CAN 2025 : Algérie, Sénégal, Tunisie… La RAM fait une annonce importante

A l’occasion de la CAN 2025 qui se tiendra au Maroc, la RAM a annoncé qu’une mesure temporaire a été mise en place concernant l’accès au territoire marocain.

Cette disposition concerne les citoyens titulaires d’un passeport ordinaire de plusieurs pays africains. Il s’agit de l’Algérie, du Burkina Faso, du Cap-Vert, du Gabon, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Tunisie.

«Pendant la période allant du 25 septembre 2025 au 25 janvier 2026, l’entrée au Maroc sera soumise à l’Autorisation Électronique de Voyage au Maroc (AEVM).La présentation de l’AEVM est obligatoire lors des formalités de départ et d’arrivée», explique la compagnie aérienne.

Et d’ajouter que pour assister à la CAN 2025, l’AEVM devra être demandée via l’application « YALLA » de la Fédération Royale Marocaine de Football. Pour tout autre motif de voyage (tourisme, affaires, visite familiale, etc.), la demande doit être faite au minimum 96h avant le départ sur le portail : https://www.acces-maroc.ma

«Certaines catégories ne sont pas soumises à cette mesure : les titulaires de passeport diplomatique, de service, spécial ou officiel, les résidents au Maroc disposant d’un titre de séjour en cours de validité, les voyageurs en transit par les aéroports marocains (sans quitter la zone internationale), les voyageurs mariés à un(e) conjoint(e) marocain(e) (avec justificatif) et les voyageurs âgés de plus de 55 ans», indique la RAM.

Rappelant que cette mesure est provisoire, la compagnie invite ses clients à anticiper leurs démarches afin de voyager en toute sérénité.

