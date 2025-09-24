Casablanca: plusieurs artères fermées à la circulation ce dimanche

Dans le cadre de l’organisation de la course « 10KM International by WeCasablanca » porté par Casablanca Events & Animation en partenariat avec la Commune de Casablanca, prévue le dimanche 28 septembre 2025, la circulation sera interrompue sur plusieurs grands axes de la métropole afin d’assurer le bon déroulement de l’événement et la sécurité des participants.

Les restrictions s’appliqueront le jour de l’événement de 7h00 à 13h00 et concerneront :

Boulevard Zerktouni, entre le carrefour des Twin-Center et le boulevard d’Anfa (zone de départ et d’arrivée).

Boulevard d’Anfa, sur l’ensemble du tronçon reliant Zerktouni au boulevard Moulay Youssef.

Boulevard Moulay Youssef, depuis son croisement avec Anfa jusqu’au boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah.

Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah, en direction de la Corniche.

La Corniche, sur le parcours officiel de la course.

Par ailleurs, le stationnement sera strictement interdit la veille de l’événement, soit à partir du samedi 27 septembre à 22h00, sur l’ensemble des boulevards concernés par le tracé. Les véhicules stationnés en infraction pourront être enlevés par la fourrière.

Les automobilistes sont invités à emprunter des itinéraires alternatifs et à respecter les consignes des autorités de police et des organisateurs mobilisés pour sécuriser l’événement.

Nous remercions les habitants et automobilistes de leur compréhension et de leur collaboration pour la réussite de ce rendez-vous sportif d’envergure.