Météo Maroc: les prévisions pour ce samedi 20 septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 20 septembre 2025:

– Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, Rehamna, les plateaux de Oulmès et de phosphates, le Saiss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses locales sur les côtes centre et la Méditerranée la matinée et la nuit.

– Nuages instables avec averses orageuses et rafales sous orages par endroits sur l’Atlas, ses versants Est voisines et les Haut plateaux orientaux.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces Sud avec chasse-poussières.

– Température minimale de l’ordre de 15/22°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, l’Oriental et près des côtes et de 24/30°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée sur les côtes atlantiques entre Assilah et Boujdour et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

S.L.