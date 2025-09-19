Maroc

Météo Maroc: les prévisions pour ce samedi 20 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 septembre 2025 - 22:51
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 20 septembre 2025:

– Temps assez chaud sur les plaines de Tadla, Rehamna, les plateaux de Oulmès et de phosphates, le Saiss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses locales sur les côtes centre et la Méditerranée la matinée et la nuit.

– Nuages instables avec averses orageuses et rafales sous orages par endroits sur l’Atlas, ses versants Est voisines et les Haut plateaux orientaux.

– Rafales de vent assez fortes sur les provinces Sud avec chasse-poussières.

– Température minimale de l’ordre de 15/22°C sur les reliefs de l’Atlas, le Rif, l’Oriental et près des côtes et de 24/30°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée sur les côtes atlantiques entre Assilah et Boujdour et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 septembre 2025 - 22:51


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page