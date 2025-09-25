Météo Maroc : temps assez chaud ce vendredi 26 septembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 26 septembre 2025.

– Temps assez chaud sur l’extrême Sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et l’Ouest de la Méditerranée avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Nuages instables par endroits avec ondées et risque d’orages sur le Rif, le Moyen Atlas et les Haut Plateaux Orientaux.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres et localement sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 20/26°C sur le Sud des provinces sahariennes, de 06/14°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut Plateaux Orientaux et de 15/20°C ailleurs.

– Température du jour en légère hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Rabat, et peu agitée à agitée ailleurs.