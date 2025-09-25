Maroc

Météo Maroc : temps assez chaud ce vendredi 26 septembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 septembre 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 26 septembre 2025.

– Temps assez chaud sur l’extrême Sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et l’Ouest de la Méditerranée avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Nuages instables par endroits avec ondées et risque d’orages sur le Rif, le Moyen Atlas et les Haut Plateaux Orientaux.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres et localement sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 20/26°C sur le Sud des provinces sahariennes, de 06/14°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut Plateaux Orientaux et de 15/20°C ailleurs.

– Température du jour en légère hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Cap Spartel et Rabat, et peu agitée à agitée ailleurs.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 septembre 2025 - 23:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page