Grand stade de Tanger: ce qui va changer

Le Grand Stade de Tanger a subi une refonte globale ayant porté sa capacité actuelle à 75.500 places répondant ainsi à la réglementation et au cahier des charges de la FIFA pour 2030, a souligné, Anouar Amraoui, architecte en charge de ce projet.

Suite à deux extensions, le stade dispose désormais d’un ensemble de salons de réception VIP et VVIP ayant une visibilité directe sur la pelouse, a indiqué Amraoui dans une vidéo publiée, jeudi, sur le site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football, précisant que la tribune peut loger 210 invités, alors que les gradins VIP ont une capacité de 1.300 spectateurs.

La tribune presse a été aménagée de manière à garantir une couverture médiatique dans les meilleures conditions, a-t-il dit, notant que le stade dispose également de 142 loges sur trois niveaux, chaque loge pouvant abriter entre 10 et 20 sièges.

Pour le grand public, les gradins sont répartis en trois niveaux (inférieur, intermédiaire et supérieur), outre une tribune dédiée à l’hospitalité, a poursuivi Amraoui, relevant que le stade dispose également de 4 vestiaires spacieux au lieu de 2 stipulés par le règlement, des espaces de rafraichissement, des bureaux de coachs, des salles de massage, des salles de cryothérapie, des salles d’échauffement équipés avec machines, une zone mixte qui dépasse les 500 mètres carrés, une salle de conférence pouvant abriter 210 médias, des salles dédiées à la presse, des espaces qui seront dédiés à l’organisateur (CAF ou FIFA) comportant notamment des espaces de récréation, des espaces sanitaires, etc.

Cette structure sportive de premier plan est dotée également d’un VOC (Centre d’Opérations de Surveillance), qui constitue un élément important en termes de sécurité du stade en général, a-t-il fait observer, notant que cet espace est équipé de près de 900 caméras situées à l’intérieur et à l’extérieur couvrant tous les accès du stade et des dernières technologies en matière de reconnaissance faciale pour garantir la sécurité des spectateurs.

En même temps, le stade, doté désormais de deux écrans géants de 220 mètres carrés chacun avec un écran périmétrique qui dépasse les 700 mètres linéaires et une sonorisation de première catégorie, dispose aussi des régies pour pouvoir gérer les interfaces techniques, les écrans géants et les écrans périmétriques, a-t-il précisé, ajoutant que deux autres écrans périmétriques seront installés au niveau de la pelouse.

Dans un souci de garantir la fluidité de la circulation, a soutenu Amraoui, le stade dispose également de parkings VVIP de près de 10.000 mètres carrés pouvant abriter 400 voitures, entre 600 et 700 voitures pour les spectateurs VIP, outre un parking dédié au grand public d’une capacité de 3000 voitures autour du stade, faisant noter que les services de la Wilaya ont dédié un ensemble de parkings avoisinant le stade pour pouvoir accueillir les spectateurs motorisés.

En termes d’accessibilité, le Grand Stade de Tanger s’est doté de deux ascenseurs permettant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, toutes catégories de tickets confondues, à tous les niveaux de l’enceinte, y compris les trois niveaux des gradins, a conclu Amraoui.

