CAN 2025 : Walid Regragui veut tester le Maroc face aux favoris

A moins de trois mois du coup d’envoi de la CAN 2025, Walid Regragui souhaite disputer des matchs amicaux contre deux grandes sélections africaines en marge des préparatifs pour le tournoi.

Selon le journal Assabah, la Fédération royale marocaine de football a déjà pris contact avec plusieurs fédérations africaines afin de programmer ces deux rencontres lors de la trêve internationale du mois de novembre prochain.

Le quotidien précise que l’instance collabore également avec une société spécialisée dans l’organisation de matchs internationaux, en tenant compte des critères fixés par Walid Regragui, dont la priorité est d’affronter des favoris pour la CAN 2025.

Par ailleurs, les Lions de l’Atlas croiseront le fer avec le Congo en octobre, pour conclure les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, et le Bahreïn en amical.

N.M.