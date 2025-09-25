La cavalière marocaine Nina Ghaibi épouse un célèbre joueur de tennis (PHOTOS)

Le 20 septembre 2025, le tennisman canadien Félix Auger-Aliassime (n°13 mondial) a épousé la cavalière maroco-croate Nina Ghaibi lors d’une cérémonie intime au Selman Marrakech, en présence de 120 invités triés sur le volet.

Le couple s’est rencontré en 2019 lors d’un tournoi à Miami et s’est fiancé en novembre 2024 aux Seychelles. Pour leur mariage, Nina portait une robe de mariée sur mesure de Vera Wang, tandis que Félix arborait un costume Dior.

Parmi les invités figuraient des amis proches du couple, dont les joueurs de tennis canadiens Gabriel Diallo et Vasek Pospisil. Félix et Nina ont décrit leur mariage comme « privé, chaleureux et rempli d’émotions », un moment inoubliable qu’ils chériront toute leur vie.