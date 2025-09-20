Marrakech: les quartiers touchés par des coupures d’eau

La société régionale multiservices Marrakech-Safi a annoncé certaines perturbations dans l’approvisionnement en eau potable de quelques quartiers.

Dans un communiqué, l’entreprise a précisé que ces perturbations sont dues à des travaux de raccordement et de maintenance du réseau. Elle a expliqué que ces travaux entraîneront une baisse de débit, voire une coupure dans certains cas, ce mercredi 24 septembre, de 9h à 13h, dans les quartiers Hay Hassani et Ibn Toumart.

La STM a ainsi appelé les citoyens à prendre les précautions nécessaires, soulignant que la remise en service peut intervenir avant l’horaire annoncé et sans préavis.

