Maroc

Marrakech: les quartiers touchés par des coupures d’eau

Rédaction N20 septembre 2025 - 21:35

La société régionale multiservices Marrakech-Safi a annoncé certaines perturbations dans l’approvisionnement en eau potable de quelques quartiers.

Dans un communiqué, l’entreprise a précisé que ces perturbations sont dues à des travaux de raccordement et de maintenance du réseau. Elle a expliqué que ces travaux entraîneront une baisse de débit, voire une coupure dans certains cas, ce mercredi 24 septembre, de 9h à 13h, dans les quartiers Hay Hassani et Ibn Toumart.

La STM a ainsi appelé les citoyens à prendre les précautions nécessaires, soulignant que la remise en service peut intervenir avant l’horaire annoncé et sans préavis.

NM.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction N20 septembre 2025 - 21:35


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page