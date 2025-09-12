Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025

A la Une

À 100 jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies CAF 2025, la Confédération Africaine de Football (CAF) et le Comité Local d’Organisation (CLO) ont présenté le processus officiel de billetterie ainsi qu’une série de nouveautés pour améliorer l’expérience des supporters.

Billets CAN 2025 disponibles dès le 25 septembre

La vente des billets de la CAN 2025 débutera le 25 septembre 2025 sur la plateforme officielle tickets.cafonline.com.

Inscription préalable : du 12 au 24 septembre, les fans peuvent s’enregistrer pour recevoir une notification lors de l’ouverture des ventes.

Prévente Visa : du 25 septembre à 12h00 au 27 septembre à 12h00 (heure marocaine), une fenêtre exclusive est réservée aux détenteurs de cartes Visa.

Vente grand public : dès le 27 septembre à 14h00, limitée à 30 % de la capacité des stades.

Phases de billetterie CAN 2025

Deuxième phase : du 21 au 23 octobre, avec prévente Visa puis ouverture au public (30 % supplémentaires).

Troisième phase : à partir du 21 novembre, vente ouverte pour tous les matchs, tous moyens de paiement acceptés.

L’application Yalla : le nouveau sésame des supporters

Grande innovation de la CAN 2025 : le lancement de l’application Yalla le 25 septembre.

Chaque fan devra créer une Fan ID pour accéder aux stades et fan zones.

L’app proposera aussi un E-Visa CAN 2025 pour faciliter l’arrivée des supporters étrangers.

Infos personnalisées, mises à jour en temps réel et contenus exclusifs feront du Maroc 2025 la CAN la plus connectée de l’histoire.

Royal Air Maroc : vols supplémentaires pour la CAN 2025

Partenaire officiel et compagnie aérienne de la compétition, Royal Air Maroc prévoit :

Plus de 660 vols supplémentaires, soit une capacité augmentée de plus de 50 %.

Des offres spéciales pour la diaspora africaine via Casablanca, permettant de transformer les escales en occasions d’assister aux matchs.

Une expérience unique pour les supporters

Avec une billetterie modernisée, l’application Yalla et l’appui de Royal Air Maroc, la CAF et le Maroc veulent faire de la CAN 2025 une édition historique, accessible et connectée, à la hauteur du plus grand événement sportif d’Afrique.