Ouragan Gabrielle: le Maroc est-il concerné ?  

La Direction générale de la météorologie a fait le point sur l’évolution de l’ouragan Gabrielle, sa trajectoire prévue et son éventuel impact sur le Maroc.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, la Direction souligne que ses équipes continuent de suivre et de surveiller les développements liés à l’ouragan Gabrielle, qui se déplace actuellement au-dessus de l’Atlantique.

Les dernières données indiquent que le centre de cet ouragan atteindra les îles Açores dans la soirée, accompagné de vents forts et de fortes pluies.

«Il est probable que l’ouragan poursuive sa trajectoire vers l’est dans les prochains jours, tout en perdant progressivement de sa puissance en raison de son interaction avec des masses d’air plus fraîches. En s’approchant des côtes marocaines, il pourrait se transformer en une dépression atmosphérique profonde ou en tempête atlantique active, à partir du lundi prochain», explique-t-on.

De fortes rafales de vent et des averses orageuses pourraient ainsi être enregistrées dans plusieurs villes du Maroc à partir de la semaine prochaine. «Maintenant, les prévisions restent sujettes à changement, compte tenu des variations rapides qui caractérisent ce type de phénomène météorologique», assure la Direction.

N.M.