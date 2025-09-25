CAN 2025 : la CAF reporte la vente des billets après des soucis techniques

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé le report de l’ouverture de la première phase de vente des billets pour la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025.

Dans un communiqué officiel, l’instance dirigeante du football africain a expliqué que ce report vise à « finaliser d’importants détails » afin d’assurer aux supporters une expérience optimale lors de l’acquisition des précieux sésames.

La CAF précise qu’elle travaille en étroite collaboration avec le Comité d’Organisation Local (COL) ainsi qu’avec différents partenaires pour mettre en place un dispositif de billetterie moderne et efficace. Une nouvelle date pour l’ouverture de cette première phase sera communiquée ultérieurement.

Consciente du désagrément causé aux passionnés du ballon rond, la CAF a présenté ses excuses aux supporters en leur donnant rendez-vous prochainement pour plus de détails sur le processus de vente.

La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025 s’annonce comme un rendez-vous majeur pour le football africain, et la billetterie sera l’un des moments les plus attendus par les fans.