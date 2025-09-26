Retour sur la remontada du Barça face à Oviedo

Par LeSiteinfo avec MAP

Mené 1-0 à la pause, le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, a renversé le promu Oviedo (3-1) jeudi, lors de la 6e journée de Liga, grâce à l’inévitable Robert Lewandowski et à son capitaine Ronald Araújo.

Entré en jeu à la 70e minute, l’attaquant polonais a rapidement inscrit le but du 2-1 d’une tête rageuse, avant qu’Araújo ne scelle la victoire en fin de match (89e, 3-1). Une remontée laborieuse mais précieuse pour les Blaugrana (2e, 16 pts), qui restent au contact de leur éternel rival, le Real Madrid (1er, 18 pts), toujours invaincu.

Courageux et solidaires, les joueurs d’Oviedo (18e, 3 pts), de retour en Liga après 24 ans d’absence, ont longtemps tenu tête au géant catalan. Mieux encore, les coéquipiers de l’international marocain Ilyas Chaira ont souvent fait trembler le Barça avant d’ouvrir le score à la 33e minute, profitant d’une sortie hasardeuse du gardien barcelonais Joan Garcia (1-0).

Mais la pression barcelonaise a fini par payer en seconde période : Eric García, opportuniste dans la surface, a égalisé de la tête à la 56e minute (1-1), lançant la révolte qui a permis

S.L