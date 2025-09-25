Un ex-international marocain décline une offre d’un club israélien

L’international marocain Selim Amallah a refusé plusieurs offres de transfert en provenance de clubs israéliens, russes et du Golfe au cours des dernières semaines, selon la presse belge.

Le site Foot News rapporte qu’Amallah est fortement pressenti pour faire son retour en Belgique, cette fois sous les couleurs d’Anderlecht, après avoir brillé durant plusieurs saisons avec le grand rival, le Standard de Liège.

La même source précise que le joueur a décliné la possibilité d’évoluer en Israël, ainsi qu’une proposition venue de Russie et d’équipes arabes. Actuellement sans club, après la fin de son contrat avec le Real Valladolid en Espagne, Amallah est libre de s’engager à tout moment, à l’instar de Hakim Ziyech et d’autres joueurs dans la même situation.

Amallah, qui fêtera ses 29 ans en novembre prochain, n’a pas été convoqué récemment en sélection marocaine, en raison d’un manque de temps de jeu depuis son prêt de Valladolid à Valence.

Le joueur s’est particulièrement distingué sous les couleurs du Standard de Liège, où il a inscrit 31 buts et délivré 11 passes décisives en 97 apparitions. Avec Valladolid, il a disputé 33 rencontres pour 6 buts et 4 passes décisives, tandis qu’à Valence, il a pris part à 22 matchs, le plus souvent en tant que remplaçant.

Il espère désormais relancer sa carrière en Belgique, un championnat qui a marqué les plus belles années de son parcours.