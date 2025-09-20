Agadir : les autorités interdisent toute manifestation devant l’hôpital Hassan II

Les autorités d’Agadir ont décidé d’interdire, ce dimanche, toute forme de manifestation, quelle qu’en soit la nature, devant le Centre hospitalier régional Hassan II.

Selon un document consulté par Le Site info, cette interdiction fait suite aux appels relayés sur les réseaux sociaux, appelant à organiser un sit-in devant l’hôpital ce dimanche, pour protester contre la dégradation de la situation sanitaire dans la région.

Les autorités ont souligné que la manifestation prévue n’a pas été autorisée et qu’il est donc strictement interdit d’organiser toute action de protestation devant l’établissement hospitalier.

À noter qu’un groupe de citoyens avait déjà tenu, dimanche dernier, un sit-in devant le même hôpital, ce qui avait poussé le ministre de la Santé et de la Protection sociale à effectuer une visite surprise sur place et à tenir des réunions avec plusieurs responsables.

N.M.