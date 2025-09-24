La Bourse de Casablanca débute sur une note positive ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges sur une note positive, mercredi, son principal indice, le MASI, se bonifiant de 0,13% à 19.795,57 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,2% à 1.616,25 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,12% à 1.348,33 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, progressait de 0,11% à 1.954,4 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,93%.

