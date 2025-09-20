La France met en garde contre les tasses marocaines en terre cuite

Les autorités françaises ont mis en garde leurs citoyens contre l’utilisation de tasses en terre cuite, vendues dans les marchés marocains, en raison de niveaux élevés d’aluminium, d’arsenic et de cobalt, susceptibles de provoquer des cancers et d’endommager les reins.

Sur la plateforme RappelConso, il a été annoncé que ces verres, commercialisés dans le magasin «Al Madina Souk El Maghreb» à Béziers, dans le sud de la France ont été retirés après avoir constaté un dépassement des seuils maximaux de substances toxiques pour la santé.

«Ces tasses recouvertes de goudron végétal ont révélé, après analyses, des concentrations supérieures aux limites de sécurité en aluminium, arsenic et cobalt, les rendant dangereuses pour un usage domestique et présentant un risque pour les consommateurs», explique-t-on.

Les autorités recommandent ainsi aux clients de ne plus utiliser ces articles et de les rapporter immédiatement au point de vente, où ils pourront obtenir un remboursement ou un échange.

N.M.