Blessure de Marquinhos: le verdict est tombé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paris Saint-Germain a annoncé, vendredi, l’indisponibilité pour « plusieurs semaines » de son capitaine brésilien Marquinhos, à cause d’une blessure au quadriceps gauche.

“Marquinhos, touché au quadriceps gauche, restera en soins pendant plusieurs semaines”, a déploré le club dans son bulletin médical quotidien.

Le défenseur brésilien manquera ainsi le match de Ligue 1 face à Auxerre samedi (6è journée) et surtout la rencontre contre le FC Barcelone mercredi comptant pour la 2è journée de Ligue des champions.

Cette absence s’ajoute à une série de blessures qui frappent l’effectif parisien, déjà privé de João Neves, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, actuellement en phase de rééducation.

Depuis la reprise mi-août, Marquinhos (31 ans) avait pris part à quatre rencontres sur sept, toutes compétitions confondues, inscrivant notamment un but lors de la victoire en Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame (4-0).

Le PSG est actuellement leader au classement de Ligue 1 avec 12 points après cinq journées (4 victoires, 1 défaite), ex-aequo avec Monaco, Lyon et Strasbourg. Les Parisiens restent sur un revers face à Marseille (0-1), leur premier échec de la saison en championnat.

S.L.