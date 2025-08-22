Ismaïl Mokadem fait son retour au Raja Casablanca

Le Raja Club Athletic (RCA) a annoncé, jeudi, la signature du défenseur Ismaïl Mokadem dans le cadre du mercato estival en cours.

Dans son communiqué, le club a confirmé que le joueur s’était engagé pour deux saisons, avec une option pour une troisième année.

Ce retour de Ismaïl Mokadem au Raja intervient après une expérience en Arabie saoudite avec le club Al-Ahly, faisant suite à son premier passage réussi avec les Verts, marqué par un doublé historique.

Des sources médiatiques avaient indiqué que Mokadem était également en négociations avec le Wydad Casablanca, mais des divergences auraient finalement conduit le joueur à opter pour un retour au Raja.