Officiel : Hamza Igamane rejoint le club français de Lille

Le club français de Lille (LOSC – Ligue 1) a annoncé officiellement, vendredi, s’être attaché les services de l’attaquant international marocain Hamza Igamane pour les cinq prochaines saisons, jusqu’en 2030.

« C’est un joueur offensif complet et prometteur qui vient aujourd’hui enrichir la ligne offensive de l’effectif lillois », en provenance des Rangers FC (Ecosse), se félicite le club nordiste sur son site internet.

Le jeune buteur de 22 ans, « solide dans les duels, se distingue d’abord par sa son explosivité et sa générosité dans les courses. Efficace face au but, puissant et incisif au pressing, il sait aussi prendre la profondeur et se montrer disponible sur le front de l’attaque », détaille le club quant à son nouvel avant-centre.

Le tout fait de lui un jeune attaquant polyvalent et encore doté d’une belle marge de progression, que le LOSC entend aujourd’hui développer et révéler, ajoute-t-il.

Pour sa part, le joueur s’est dit « heureux » de signer dans un « très grand club avec un super projet sportif ».

« J’espère y répondre de la meilleure des manières sur le terrain. Le LOSC n’est pas un club comme les autres, il a une grande histoire et a gagné beaucoup de trophées. Chaque saison, il joue des compétitions européennes. Je vais tout donner sur le terrain pour aider l’équipe à gagner et être le plus haut possible », a-t-il dit, cité dans le communiqué du club.

Le président du LOSC, Olivier Letang, s’est félicité quant à lui de l’arrivée d’un « attaquant complet, joueur polyvalent avec des caractéristiques différentes et complémentaires des joueurs offensifs que nous avons dans notre effectif ».

« Hamza va apporter une palette de solutions supplémentaires à notre staff technique. Il a réalisé de bonnes performances avec ses clubs précédents et dispose d’une certaine expérience déjà. Mais, surtout, il a encore un important potentiel à développer », a-t-il soutenu.

Auteur d’une saison remarquable en Écosse, où il a été sacré meilleur prometteur, le jeune talent offensif (16 buts et 3 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues), aurait rejoint les Dogues pour un transfert d’environ 12 millions d’euros, selon des médias spécialisés.

L’avant-centre marocain vient renforcer le secteur offensif des Nordistes, composé notamment d’Olivier Giroud, arrivé cet été, et de Matias Fernandez-Pardo. Il devrait également assumer le rôle de deuxième attaquant ou encore apporter des solutions sur les ailes, souligne-t-on.

Formé à l’AS FAR, avec lequel il a notamment été sacré champion du Maroc en 2023, puis vice-champion l’année suivante, le Lion de l’Atlas était arrivé en 2024 chez les Rangers avec un contrat qui courrait jusqu’en 2029.

L’attaquant marocain compte également à son palmarès une Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans, remportée à domicile en 2023 avec les Lionceaux de l’Atlas.

Igamane est convoqué par le sélectionneur national Walid Regragui en prévision des matches du Maroc contre le Niger le 5 septembre à Rabat puis la Zambie trois jours plus tard à Lusaka, dans le cadre des qualifications africaines au Mondial-2026.