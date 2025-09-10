Le Raja honore un jeune supporter qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux (PHOTOS)

Le Raja Club Athletic (RCA) a réservé une surprise à l’enfant qui a marqué les supporters en embrassant l’écusson du club sur son bus.

Le jeune supporter du Raja, prénommé Salim Alaa, se déplaçait à vélo lorsqu’il a aperçu le bus du club. Il s’est alors précipité pour embrasser l’emblème du club. La vidéo a connu un large succès sur les réseaux sociaux.

Ce geste émouvant n’est pas passé inaperçu auprès des responsables du Raja, qui ont décidé de le récompenser spécialement pour l’amour et la passion qu’il porte au club en l’invitant à l’académie pour une visite spéciale.

Le Raja a publié des photos de cette visite, montrant le jeune garçon accueilli chaleureusement par les joueurs et participant aux entraînements avec ses idoles.