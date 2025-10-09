Mercato : Cluj renonce à recruter Hakim Ziyech, et maintenant ?

Le club roumain du CFR Cluj a renoncé à recruter l’international marocain Hakim Ziyech, actuellement sans équipe depuis la résiliation de son contrat l’été dernier avec Al-Duhail (Qatar).

Dans une déclaration à ProSport, le propriétaire du club, Neluțu Varga, a confirmé que les négociations avec Ziyech avaient été interrompues, précisant qu’il avait appris que le joueur souffrait d’une blessure au genou gauche.

« Nous nous sommes retirés des discussions, a-t-il expliqué. Nous ne pouvons pas verser une grosse somme d’argent pour un joueur sujet aux blessures. J’ai également remarqué qu’il jouait avec beaucoup de prudence lorsqu’il évoluait à Galatasaray, à cause du même problème»

Selon la presse roumaine, Ziyech avait pourtant donné son accord pour rejoindre Cluj, avec à la clé le plus gros salaire jamais offert dans l’histoire du championnat roumain (2,5 millions d’euros par an), avant que le transfert n’échoue à la dernière minute.

Le joueur marocain n’a plus disputé de match officiel depuis le mois de mai et n’a pas trouvé de club durant le dernier mercato estival, malgré des rumeurs d’offres venues d’Elche, du Real Majorque, du FC Séville en Espagne, de Rennes en France, de l’Ajax Amsterdam aux Pays-Bas et de plusieurs clubs saoudiens.

Le joueur voit ses chances de disputer la CAN 2025 avec les Lions de l’Atlas de plus en plus minces à deux mois seulement du début de la compétition.