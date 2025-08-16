Liga: le Barça lance sa saison en dominant Majorque

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone, champion d’Espagne en titre, a lancé sa saison en s’imposant largement (3-0) sur la pelouse de Majorque, samedi, lors de la première journée de La Liga.

En supériorité numérique dès la 39e minute, les Catalans, dominateurs de bout en bout, ont rapidement ouvert la marque par Raphinha, à la réception d’un centre du prodige Lamine Yamal (7e, 1-0).

Ferran Torres a ensuite doublé la mise (24e, 2-0) dans une action polémique, un joueur majorquin étant resté au sol. Intenable sur son aile droite, Yamal a scellé le score dans le temps additionnel, d’une frappe du gauche (90e+4, 3-0), offrant à son équipe la première place provisoire au classement à la différence de buts.

La première journée se poursuit samedi soir avec Valence – Real Sociedad (21h30), puis dimanche avec Athletic Bilbao – Séville FC (19h30) et Espanyol – Atlético Madrid (21h30).

Le Real Madrid, dirigé par son nouvel entraîneur Xabi Alonso, entamera sa saison mardi (21h00) au Santiago Bernabéu face à Osasuna.

S.L.