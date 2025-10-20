Sport
Mondial U20 : Maamma élu meilleur joueur du tournoi, Zabiri meilleur buteur

Rédaction M20 octobre 2025 - 10:25

Othmane Maamma a remporté le titre de meilleur joueur de la Coupe du monde des moins de 20 ans, après avoir brillé tout au long du tournoi par des performances remarquables et impressionnantes.

Maamma a été désigné meilleur joueur du Mondial U20, suivi de Yassir Zabiri, meilleur buteur de la compétition, qui a décroché le titre de deuxième meilleur joueur du tournoi.

L’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans a remporté la Coupe du monde après un parcours historique, couronné par une victoire prestigieuse contre l’Argentine en finale disputée au stade national de Santiago.


