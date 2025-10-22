CAF Awards 2025 : pourquoi Achraf Hakimi mérite d’être le joueur africain de l’année

La CAF a dévoilé la liste des dix finalistes pour le prestigieux titre de Joueur africain de l’année 2025, et sans surprise, Achraf Hakimi y figure une nouvelle fois.

L’international marocain, pilier du PSG, continue de s’imposer comme l’un des visages majeurs du football africain moderne. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le club parisien, couronnée par un titre de champion de France et une victoire en Ligue des champions, Hakimi s’est également distingué par sa régularité et son influence dans le jeu. Défenseur de formation, il allie vitesse, précision et efficacité offensive, qualités qui en font aujourd’hui l’un des latéraux les plus complets du monde.

Le joueur formé au Real Madrid fait face à une concurrence de taille, notamment Mohamed Salah, double lauréat du trophée (2017, 2018), ainsi qu’au Congolais Fiston Mayele, grand artisan du sacre de Pyramids FC en Ligue des champions africaine. Mais Hakimi, déjà 6e du dernier Ballon d’Or, part avec de solides arguments.

Au-delà de ses performances individuelles, l’arrière droit incarne le renouveau du football marocain, porté par une génération ambitieuse qui a su hisser le Royaume parmi les grandes nations du ballon rond. Une victoire dans cette édition 2025 du prix viendrait récompenser non seulement son talent, mais aussi sa constance au plus haut niveau.

Voici les dix nommés :

Frank Anguissa (CAM, Naples)

Fiston Mayele (RDC, Pyramids FC)

Mohamed Salah (EGY, Liverpool)

Denis Bouanga (GAB, Los Angeles FC)

Serhou Guirassy (GUI, Dortmund)

Achraf Hakimi (MAR, PSG)

Oussama Lamlioui (MAR, RS Berkane)

Victor Osimhen (NGA, Galatasaray)

Iliman Ndiaye (SEN, Everton)

Pape Matar Sarr (SEN, Tottenham)

N.M.