Sport
A la Une

Hicham Ziyech vers le WAC: Hicham Ait Menna est à Amsterdam

Rédaction N22 octobre 2025 - 18:25
xr:d:DAFZP5r3BeE:1826,j:2068681662181687093,t:23092018

Hicham Aït Menna s’est envolé ce mercredi pour Amsterdam afin de finaliser le transfert de Hakim Ziyech vers le Wydad de Casablanca.

Selon une source de Le Site info, le président du club est parvenu à un accord avec Ziyech avant son départ pour les Pays-Bas, précisant que le joueur aurait accepté de réduire ses exigences financières afin de faciliter le transfert.

Le contrat devrait courir jusqu’à la fin de la saison en cours. Ziyech pourra disputer des matchs avec le Wydad immédiatement après la signature, puisqu’il est actuellement libre de tout engagement après son départ de Al-Duhail SC.

Le joueur n’a plus disputé de rencontre officielle depuis mai dernier, son transfert à CFR Cluj ayant échoué à la dernière minute. En cas de signature, Ziyech retrouvera Nordin Amrabat, avec qui il a partagé de longues années en sélection nationale marocaine.

R.Z (avec N.M.)

 

 

 


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction N22 octobre 2025 - 18:25


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page