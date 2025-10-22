Hicham Ziyech vers le WAC: Hicham Ait Menna est à Amsterdam

Hicham Aït Menna s’est envolé ce mercredi pour Amsterdam afin de finaliser le transfert de Hakim Ziyech vers le Wydad de Casablanca.

Selon une source de Le Site info, le président du club est parvenu à un accord avec Ziyech avant son départ pour les Pays-Bas, précisant que le joueur aurait accepté de réduire ses exigences financières afin de faciliter le transfert.

Le contrat devrait courir jusqu’à la fin de la saison en cours. Ziyech pourra disputer des matchs avec le Wydad immédiatement après la signature, puisqu’il est actuellement libre de tout engagement après son départ de Al-Duhail SC.

Le joueur n’a plus disputé de rencontre officielle depuis mai dernier, son transfert à CFR Cluj ayant échoué à la dernière minute. En cas de signature, Ziyech retrouvera Nordin Amrabat, avec qui il a partagé de longues années en sélection nationale marocaine.

R.Z (avec N.M.)