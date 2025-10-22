Mohamed Ouahbi s’exprime après la cérémonie offerte par le Roi

Par LeSiteinfo avec MAP

La cérémonie offerte mercredi par le Roi Mohammed VI et présidée, sur Hautes Instructions du Souverain, par le Prince Héritier Moulay El Hassan en l’honneur des membres de l’équipe nationale de football des moins de 20 ans, à la suite de leur sacre à la Coupe du monde, est une source de grande fierté pour l’ensemble de cette sélection, a affirmé le sélectionneur national Mohamed Ouahbi.

« C’est un sentiment incroyable et de grande fierté », a dit Ouahbi dans une déclaration à la presse, relevant que les joueurs sont impressionnés par l’accueil qui leur a été réservé et tiennent à exprimer leurs vifs remerciements à tous ceux et celles qui les ont soutenus tout au long de cette compétition.

Saluant l’esprit de combativité dont ont fait montre les joueurs de la sélection nationale sur le terrain, l’entraîneur a aussi loué l’abnégation des Lionceaux, champions du monde, qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour honorer leur patrie.

Cette réception illustre également « toute la grandeur et toute l’importance » de l’exploit historique réalisé par ces jeunes joueurs, a-t-il poursuivi, tout en soulignant l’immense fierté des membres de l’équipe nationale de représenter le Maroc et ses valeurs d’abnégation, de persévérance et de solidarité.

Après ce sacre, « nous devons continuer à travailler pour remporter davantage de titres et faire honneur à notre cher pays », a-t-il conclu.

S.L.