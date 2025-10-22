Yassir Zabiri, le chouchou des supporters lors du cortège des Lionceaux (VIDEO)

Lors du tour des Lionceaux de l’Atlas à Rabat, Yassir Zabiri a été l’une des figures les plus acclamées par la foule en liesse. Installé à l’arrière du car découvert, le jeune jeune marocain, tout sourire, saluait longuement les supporters massés le long du parcours.

Les applaudissements nourris, les chants et les drapeaux brandis à son passage traduisaient toute la fierté et l’admiration du public pour ce joueur qui a marqué la Coupe du monde U20 de son empreinte. Avec son humilité et sa joie communicative, Zabiri a conquis les cœurs, incarnant à la fois la détermination, le talent et la fraîcheur de cette génération dorée.

Son attitude, simple et sincère, a touché les Marocains présents, venus nombreux pour célébrer leurs champions.

N.M.