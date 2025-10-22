LIVE: les Lionceaux de l’Atlas accueillis en héros à Rabat

A la Une

Les Lionceaux de l’Atlas ont eu droit, ce mercredi à Rabat, à un accueil triomphal digne de leur exploit historique au Mondial U20.

À bord d’un car découvert, les champions du monde ont défilé sous les acclamations d’une foule en liesse, venue saluer la performance exceptionnelle de cette génération dorée.

Des centaines de supporters, drapeaux en main, ont envahi l’avenue Mohammed V pour apercevoir leurs héros, scandant chants et slogans à la gloire de l’équipe nationale.

Dans une ambiance festive et patriotique, les Lionceaux ont partagé leur joie avec un public fier et ému, après avoir offert au Maroc un titre mondial inédit.

Quelques minutes plus tôt, le Roi Mohammed VI avait reçu les membres de la sélection au Palais Royal de Rabat.

N.M.