CHAN 2024 : les scénarios qui qualifient le Maroc en quarts de finale

La sélection des Locaux croise le fer, dimanche prochain, avec la RD Congo, en clôture de la phase de groupes du Championnat d’Afrique des nations (CHAN).

Le Maroc partage actuellement la deuxième place du groupe A avec la RDC, avec six points, à une unité derrière le Kenya, leader du groupe.

Pour décrocher son billet pour le tour suivant, la sélection marocaine doit obtenir au minimum un match nul, puisqu’elle devance la RDC à la différence de buts.

Jeudi, la RDC a battu l’Angola 2-0, égalant ainsi le Maroc en nombre de points et de différence de buts générale (+3). Toutefois, les Lions de l’Atlas conservent l’avantage grâce à un meilleur nombre de buts inscrits.

En cas de qualification en deuxième position, le Maroc affrontera la Tanzanie en quart de finale à Kampala, en Ouganda, le 23 août prochain.

De son côté, le Kenya, leader avec sept points, affrontera la Zambie dimanche. Un match nul suffirait aux Kényans pour se qualifier officiellement. Une défaite pourrait également leur permettre de passer, à condition que le Maroc et la RDC ne se quittent pas sur un match nul.

N.M.