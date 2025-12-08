Sport

Coupe arabe : le onze de départ des Lions de l’Atlas face à l’Arabie Saoudite

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 décembre 2025 - 17:35
Par LeSiteinfo avec MAP

Tarik Sektioui, sélectionneur de l’équipe nationale marocaine A’, a dévoilé le onze qui affrontera l’Arabie saoudite, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe arabe qui se déroule au Qatar.

Sektioui a procédé à quelques changements par rapport à la formation alignée lors du précédent match face au Sultanat d’Oman, avec notamment le retour de Tarik Tissoudali dans le onze de départ.

Voici la composition de l’équipe marocaine :

Mehdi Benabid, Soufiane Bouftini, Anas Bach, Mohamed Boulecsout, Marouane Saâdane, Hamza El Moussaoui, Rabii Hrimate, Amine Zahzouh, Walid El Karti, Tarik Tissoudali, Karim Berkaoui.

La rencontre Maroc–Arabie saoudite débutera à 18h, heure marocaine, au stade Lusail, à Doha, capitale du Qatar.



