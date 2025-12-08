Real Madrid: blessé, Éder Militao éloigné des terrains plusieurs mois

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur du Real Madrid Éder Militao sera tenu éloigné des terrains pour une période pouvant aller de trois à quatre mois, à la suite d’une blessure à la cuisse gauche contractée lors de la défaite face au Celta Vigo (2-0), a indiqué lundi le géant espagnol.

L’international brésilien avait dû quitter la rencontre dès la 21e minute, en se plaignant de l’arrière de la cuisse, avant d’être remplacé par Antonio Rüdiger. Les examens médicaux ont révélé une rupture du biceps fémoral, a précisé le club madrilène.

Selon la presse espagnole, Militao manquera plusieurs échéances majeures, dont le déplacement à Manchester City mercredi en Ligue des champions, ainsi que les prochaines rencontres de Liga, sa convalescence dépendant de l’évolution de la blessure.

Cette indisponibilité constitue un nouveau coup dur pour l’entraîneur madrilène, déjà privé de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Ferland Mendy en défense.