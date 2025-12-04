Plans d’aménagement, infrastructures sportives, projets sociaux… Casablanca passe à l’action

La commune de Casablanca a approuvé un ensemble de points importants visant à poursuivre la mise en œuvre des projets de développement urbain de la capitale économique, lors de la session extraordinaire du conseil communal.

Le conseil a approuvé, à la majorité, l’avis portant sur les projets de plans d’aménagement des arrondissements Maarif, Aïn Sebaâ et Roches Noires. Il s’agit de documents de référence majeurs qui entraîneront des transformations notables dans plusieurs quartiers, notamment la réorganisation du périmètre urbain du marché Derb Ghallef et la création de la « ville sanitaire », en tant que projet urbain intégré visant à renforcer l’offre de soins et améliorer l’aménagement territorial.

Le conseil a également approuvé la création de la société des infrastructures sportives « CasaRégionSport », une initiative visant à développer les équipements sportifs, à aménager les espaces dédiés au sport et à renforcer le positionnement de Casablanca en tant que grande métropole capable d’accueillir des manifestations sportives et culturelles.

Les décisions adoptées incluent aussi le mandat confié à la société Casablanca Environnement pour la réhabilitation et l’équipement de la fourrière municipale d’Oulad Azzouz, ainsi que le mandat confié à la société Casablanca Événements et Animation pour l’organisation de programmes et manifestations économiques dans la commune de Casablanca, et pour l’étude de la situation actuelle des infrastructures sportives et culturelles de la ville.

Ont également été approuvés plusieurs amendements et conventions de partenariat portant sur la restauration des anciens abattoirs, la création de centres sociaux, et l’aménagement de terrains et complexes sportifs à travers les différents arrondissements.