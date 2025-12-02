Video. Coupe arabe : le Maroc réussit son entrée face aux Comores (3-1)

La sélection marocaine A’ de football s’est imposée face aux Comores sur le score de 3 buts à 1, mardi à Al Rayyan (Doha) en match de la 1ère journée du groupe B de la Coupe arabe qui se tient au Qatar.

Les buts des nationaux ont été inscrits par Soufiane Bouftini (5è), Tarik Tissoudali (11è) et Karim El Berkaoui (45è+4).

L’unique but des Comores a été marqué par Mohamed Boulacsout contre son camp (56è).

Suite à cette victoire, les Lions de l’Atlas occupent provisoirement la tête du groupe B avec 3 points en attendant l’autre rencontre devant opposer ce soir l’Arabie Saoudite au Sultanat d’Oman.