Ibrahim Afellay fait l’éloge des Lions de l’Atlas avant la CAN 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc abordera la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) qu’il disputera à domicile avec l’obligation de viser le titre continental, a affirmé l’ancien international néerlandais, Ibrahim Afellay.

« Le Maroc a une très bonne équipe. Il dispose d’un effectif parmi les plus solides du continent », a souligné dimanche soir l’ex-milieu offensif du FC Barcelone et du PSV Eindhoven, lors de l’émission « Studio Voetbal » diffusée par la chaîne néerlandaise NOS.

Il suffit de voir la performance et le très bon parcours signés par les Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde au Qatar, où ils ont « surpris tout le monde », a expliqué Ibrahim Afellay.

L’effectif de base est resté le même et on s’attend à ce qu’ils remportent la Coupe d’Afrique des Nations à domicile, a-t-il fait observer, relevant qu’avec une équipe composée de cadres qui jouent au plus haut niveau en Europe, « le Maroc ne se contentera de rien de moins que le titre ».

L’ancien international néerlandais d’origine marocaine a également évoqué un éventuel duel précoce entre les Pays-Bas et le Maroc lors de la prochaine Coupe du monde.

« Si la sélection néerlandaise termine première ou deuxième de son groupe, elle pourrait affronter l’une des deux meilleures équipes du groupe C, où le Maroc et le Brésil font figure de favoris », a-t-il déclaré.

Un avis que partage pleinement l’ancien international néerlandais, Pierre van Hooijdonk, qui estime que l’équipe nationale des Pays-Bas pourrait rencontrer des difficultés dès le prochain tour de la Coupe du Monde 2026, où elle pourrait croiser le fer avec le Brésil ou le Maroc.

S.L